- Un avion al companiei Japan Airlines, in care se aflau aproape 400 de pasageri și membri ai echipajului, a luat foc marti seara, 2 ianuarie, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Toate persoanele aflate la bord au fost evacuate in siguranța. Pasagerii au filmat din interior momentele de groaza pe…

- Un avion al companiei aeriene Japan Airlines s-a ciocnit inainte de aterizarea pe aeroportul Haneda din Tokyo cu o aeronava a Garzii de Coasta. Toate cele 379 de persoane aflate la bordul cursei comerciale au fost salvate la timp, in vreme ce 5 din cei 6 membri ai echipajului celeilalte aeronave sunt,…

- Un avion al companiei Japan Airlines cu pasageri la bord a luat foc marti pe o pista a Aeroportului International Haneda din Tokyo, aparent dupa o coliziune cu o aeronava a Garzii de Coasta, conform postului public japonez de televiziune NHK, citat de Reuters si AFP.

- Un avion al companiei Japan Airlines cu pasageri la bord a luat foc pe o pista a Aeroportului International Haneda din Tokyo, aparent dupa o coliziune cu o aeronava a Garzii de Coasta, conform postului public japonez de televiziune NHK. In imaginile live transmise de NHK se vede cum ies flacari pe geamurile…

- Un avion de calatori a decolat in 2024 și a aterizat in 2023, dupa un zbor lung de aproape opt ore. Cursa companiei ANA, compania naționala a Japoniei, a plecat din Tokyo la 1 ianuarie 2024 și a aterizat la Los Angeles la 31 decembrie 2023, strabatand aproape 8.000 de mile. Aparent anomalie, acest lucru…

- Mai mulți romani sunt blocați in Germania, pe aeroportul din Munchen. Ar fi trebuit sa decoleze vineri seara spre Otopeni, dar cursa a fost anulata. Oamenii spun ca din cauza lipsei de personal, bagajele nu au fost incarcate la timp, iar zborul a fost anulat. Pasagerii au fost dați jos din avion și…

- Craciunul și Revelionul aduc aglomerație in aeroporturi, dar și numeroase probleme, precum situația in care pasagerii se trezesc fara loc in avion, deși au cumparat bilet. Fenomenul numit „overbooking” se refera la cazul in care companiile de zbor vand mai multe bilete decat locurile disponibile in…

- Compania ariana low-cost Wizz Air a transmis sambata ca zborurile sale din Romania spre Israel au fost intoarse din drum și apoi anulate, cu excepția unuia singur, de dimineața, care a apucat sa aterizeze la Tel Aviv. Pasagerii care urmau sa urce in avion pentru zborul de intoarcere au refuzat insa…