- Zeci de pasageri ai unui avion care zbura pe ruta Irlanda - Croatia au fost raniti din cauza depresurizarii cabinei, aeronava aterizand de urgenta in Germania, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de mici dimensiuni a efectuat o aterizare de urgenta pe. o strada destul de intens circulata din Los Angeles. Evenimentul a fost inregistrat atat de camerele de la bordul masinilor din trafic, cat si de cele de securitate ale magazinelor.

- Un avion usor a fost filmat in timp ce ateriza de urgenta pe un drum plin de masini care circulau in trafic. Evenimentul s-a petrecut in Huntingdon Beach, California, iar autorul inregistrarii filma intamplator soseaua in momentul in care in cadru i-a aparut aeronava.

- Un avion plecat din Insulele Canare catre Amsterdam a aterizat de urgenta la Faro, in Portugalia, dintr-o cauza mai putin obisnuita, cum ar fi prezenta unui pasager care emana un miros neplacut.

- O aeronava Airbus A330-200 a companiei Saudi Arabian Airlines a aterizat luni noapte de urgenta la Jeddah, in urma unei defectiuni la trenul de aterizare, informeaza presa locala, precizand ca nu s-au inregistrat victime in urma incidentului.

- Un zbor al companiei Sichuan Airlines a aterizat luni de urgența in orașul chinez Chengdu dupa ce geamul din partea dreapta a cabinei piloților s-a spart, a anunțat autoritatea aviatica chineza, citata de Reuters.

- O aeronava operata de Austrian Airlines, care circula pe ruta Larnaca - Viena si avea 145 de pasageri la bord, a aterizat de urgenta pe Aeroportul International Henri Coanda, marti dimineata la ora 8:54, din ca...

- Un avion al companiei Wizz Air a aterizat de urgența la Budapesta, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau. La bordul aeronavei se afla 230 de romani. Femeia a fost preluata de echipajele de salavare ale aerporturului. Aeronava a decolat de pe Aeroportul Luton din Londra și avea destinația Mihail Kogalniceanu,…