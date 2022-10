Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie pe drumurile din Iași. Un barbat de 74 de ani, din județul Neamț, s-a stins dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un TIR. Șoferul autotrenului, un tanar de 25 de ani, nu a putut decat sa priveasca ingrozit intreaga scena Aproape ca nu este zi fara o tragedie […] Articolul…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața intre un autocamion și un autoturism intre orașul Gura Humorului și localitatea Paltinoasa. La sosirea echipajelor, conducatorul autoturismului, in varsta de 35 de ani, in stare de inconștiența, se afla incarcerat in autovehicul. Dupa extragerea acestuia…

- Un tanar din Olt a fost surprins circuland pe drumul european E 574 cu o viteza de 183 km/h pe un sector de drum in care limita maxima este de 100 km/h. Autoturismul a fost oprit de oamenii legii, iar la volanul acestuia se afla un barbat, care, in momentul solicitarii documentelor, a plecat de la locul…

- Tot mai mulți tineri salajeni sunt depistați de polițiști conducand pe drumurile publice sub influența drogurilor. Un astfel de caz s-a petrecut zilele trecute. Un tanar din Crișeni a fost prins de polițiști in timp ce conducea mașina prin Zalau deși consumase substanțe cu efect psihoactiv și nu avea…

- Un barbat care mergea pe jos pe E85 la intrarea in municipiul Suceava dinspre Patrauți a fost lovit mortal in noaptea de simbata spre duminica de un șofer de 24 de ani. Șoferul a fost cel care a sunat la 112 pentru a raporta accidentul. El a spus ca nu a putut evita impactul. Victima […] The post Barbat…

- Eveniment Șoferul autoturismului implicat in accidentul de pe DN51 A și-a pierdut viața august 1, 2022 14:33 Polițiștii rutieri care s-au deplasat la accidentul petrecut pe DN 51A, intre localitațile Zimnicea și Fantanele, au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Alexandria,…

- S-a stins din viața actorul Ioan-Cristi Vlad. Anunțul trist a fost facut pe pagina de Facebook a Teatrului National Eugene Ionesco. „Dumnezeu ii ia pe cei mai buni...”, se arata in mesajul colegilor.

- Lucratorii Sectiei 11 de Politie Rurala Pojorata, au oprit pentru control pe DC 88 pe raza satului Sadova un autoturism care circula din directia DN17A, fiind condus de catre un barbat de 44 ani din Campulung Moldovenesc. Șoferul a fost suspus unei testari cu aparatul alcooltest, iar conform testului…