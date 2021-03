Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cazut pe strada, inconstient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Evenimentul s-a produs miercuri, in Sectorul 5 al Capitalei, iar tanarul a fost prins de jandarmi. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei,…

- Un șofer din Vrancea care tranzita cu mașina județul Buzau s-a ales, luni, cu doua dosare penale, in aceeași zi, și a incheiat ziua in arest. El a fost prins de polițiștii de la Serviciul Rutier conducand sub influența bauturilor alcoolice. In dimineata zilei 8 martie, polițiști rutieri din cadrul Biroului…

- Floreștenii au fost surprinși duminica de bunavoința cu care 4 baieți și-au luat din timpul lor liber ca sa faca curațenie in parc. Aceștia au maturat trotuarele și au dus nisipul impraștiat la locul sau - in groapa de nisip. Au adunat gunoaiele aruncate pe iarba, in spatele bancilor, maturand fiecare…

- Un șofer a tras rapid mașina pe dreapta, de sub capota ieșind fum. Cand a ridicat capota, flacarile au izbucnit cu putere. Un echipaj de jandarmi aflat in patrulare in zona a oprit și intervenit prompt, reducand astfel pagubele. Un șofer care circula pe direcția Bistrița Viișoara a tras brusc de volan…

- Traficul este blocat, vineri dimineața, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara - Lugoj, dupa ce șoferul unui TIR a ratat ieșirea de pe autostrada, a oprit, iar un alt TIR l-a izbit. Conform DRDP Timișoara, in nodul rutier Balinț, un TIR a oprit pe banda de urgența dupa ce a ratat ieșirea…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au publicat un dialog savuros intre un șofer și un polițist rutier. Șoferul, prins baut, ii spune polițistului ca a baut „doar” doua pahare cu vin pentru ca așa e recomandat, iar vinul roșu face bine la circulație. Nu și la cea rutiera. Postarea a adunat...…

- Accidentul rutier mortal a avut loc in Ajunul Craciunului, puțin dupa ora 21, in orașul Ineu, la trecerea la nivel cu calea ferata inspre Șicula. Șoferița de doar 21 de ani, din Tarnova, a murit. La fața locului au intervenit: Detașamentul Ineu cu o autospeciala de descarcerare, un echipaj…