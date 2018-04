Un autobuz a ars la Izvorul Berheciului

Stiri pe aceeasi tema

- O bicicleta stricata, folosita ca ornament și suport de flori in curtea Asociației Betania din Bacau, a fost furata de un bacauan in cursul nopții trecute. Asociația bacauana a permis, in aceste zile, accesul bacauanilor in incinta pentru a se aproviziona cu apa nepotabila, in contextul avariei de pe…

- Mai multe persoane s-au asociat, in perioada 2007-2008, cu scopul de a insela o societate de leasing. Printre acestea si un onestean care a indus in eroare firma in momentul incheierii si executarii unor contracte de vanzare – cumparare si a unor contracte de leasing financiar. Anul trecut, Parchetul…

- Un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Bacau a intervenit, joi, la un bloc din strada Stadionului, in municipiul Bacau, pentru deblocarea unei usi de acces intr-un apartament. Cel care locuia acolo nu mai fusese vazut de vecini de cateva zile si nici nu raspundea la apeluri. Militarii au intrat in…

- Ieri, 07.03.2018 politiștii locali din cadrul Biroului de Intervenții au fost solicitați sa acorde sprijin colegilor de la Biroul de Siguranța Rutiera care au depistat in trafic o autoutilitara, ce nu deținea permis de libera trecere pentru municipiul Bacau. A fost identificat numitul B.T.G. din Ploiesti,…

- Un fost ministru al Sanatatii a deschis mai multe actiuni in instanta, in Bacau si la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce s-a trezit cu o poprire pentru o suma de peste 20.000 de lei ce ar proveni dintr-o amenda judiciara, sanctiune aplicata pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti.…

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- Traim o perioada in care totul se deruleaza cu o viteza inimaginabila. Mai ales tehnologia, care de la o zi la alta este depașita. In toata aceasta nebunie iși mai fac loc și lucrurile clasice, cu izul vremurilor de alta data. Clasice dar care au concepte moderne. Un bun exemplu in aceast sens este…

- Tanarul arhitect Alexandru Șerban Balan a promovat, cu aproape doi in urma, un proiect pentru restaurarea Casei Alecsandri din Bacau in care ar fi locuit familia poetului, imobil de patrimoniu aflat in proprietate privata, dar ajuns intr-o stare de degradare avansata. Imobilul a facut obiectul unui…