Un australian a reuşit să gătească friptură de porc în maşina lui lăsată la soare "S-a facut perfect!" a declarat el intr-o postare pe Facebook, insotindu-si spusele de imagini cu carnea gatita, taiata in felii, pentru a demonstra gradul de coacere.



Pengelly a precizat si temperaturile la care s-a copt carnea in interiorul masinii pe durata zilei, culminand cu "uimitoarea valoare de 81 de grade Celsius in interiorul masinii" la ora 1 p.m.



Postarea lui Pengelly a continut insa si cateva sfaturi serioase, barbatul avetizandu-si concetatenii sa nu-si lase copii sau cainii in masinile aflate in soare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

