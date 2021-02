Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea sa trimita paznici in școli dupa manifestațiile impotriva plasarii in detenție a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, pentru a impiedica elevii sa participe la aceste demonstrații. De mai multe zile, autoritațile ruse incearca sa opreasca prin toate mijloacele posibile…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Uniunea Europeana (UE) va avea acces la aproape 400 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 pana la sfarșitul lunii iunie, ceea ce este insuficient. Daca nu se vor obține alte doze de vaccin pana atunci, stocurile prezente (379.5…

- In urma recentei incarcerari a lui Alexei Navalnii, eurodeputații solicita țarilor UE sa inaspreasca in mod semnificativ sancțiunile impotriva Rusiei. Intr-o rezoluție adoptata cu 581 voturi pentru, 50 impotriva și 44 abțineri, Parlamentul invita statele membre ale UE sa adopte o poziție activa in cadrul…

- Prețul barilului de petrol și-a continuat creșterea la inceputul anului și a ajuns la cel mai ridicat nivel de dupa februarie 2020, pe fondul reducerii producției de catre Arabia Saudita. Luni, 4 ianuarie, grupul țarilor OPEC+, nu au reușit sa ajunga la un compromis, dar apoi Arabia Saudita a anunțat…

- Un joc video ucrainean descrie rutina zilnica a unui soldat in estul controlat separatist al țarii, unde rebelii susținuți de Rusia și forțele ucrainene lupta de ani de zile, relateaza Euronews. „The Point of No Return” este destinat sa-i ajute pe alții sa ințeleaga provocarile cu care se confrunta…

- Autoritațile din Rusia declara ca numarul deceselor provocate de COVID-19 in țara este de trei ori mai mare decat cifrele oficiale raportate anterior de autoritațile sanitare, informeaza site-ul Euronews.In prezent, au fost inregistrate 55.265 de decese provocate de coronavirus, dar agenția naționala…

- Epidemia a adus mai multe incendii la sectiile ATI. Pacienti cu COVID au murit in Rusia si India dupa incendii in spitale. Doua asistente medicale din India au devenit faimoase dupa ce au stins un incendiu. Coronavirusul a adus saloane mai pline si mai multe incendii la ATI nu doar de Romania,…