Un atac al grupării Stat Islamic asupra unei închisori din Siria, soldat cu cel puțin 332 de morţi Atacul gruparii Stat Islamic (SI) asupra unei închisori din nord-estul Siriei si luptele în care se înfrunta jihadistii si fortele kurde s-au soldat cu cel puțin 332 de morti de pe 20 ianuarie, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).



Noi înfruntari sporadice au avut loc sâmbata între fortele kurde, sprijinite de trupe americane, si membri ai SI care nu au fost înca prinsi în apropiere de închisoarea Ghwayran, unde cel putin 3.500 de jihadisti de diferite nationalitati erau detinuti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

