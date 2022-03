Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters. Pare sa fie cel mai vestic atac al Rusiei in Ucraina.…

- Orasul Lvov din vestul Ucrainei a fost zguduit de mai multe explozii duminica, relateaza DPA.Situat la aproximativ 70 de kilometri de granita cu Polonia, orasul a fost lovit de mai multe rachete, au relatat media locale."Mai mult explozii au fost auzite la Lvov si Herson si exista relatari ca Lvov este…

- Polonia a anunțat ca va dona gratuit SUA toata flota sa de avioane Mig-29 pentru ca apoi americanii sa o trimita intr-un fel sau altul in dotarea aviației militare ucrainene. Americanii au fost luați pe nepregatite de oferta poloneza și intr-un tarziu au spus public ca este ”neviabila”. Asta arata…

- Cu putin timp in urma seful delegatiei ruse, Vladimir Medinski, a declarat insa ca echipa ucraineana va sosi abia maine dimineata, in timp ce delegatia rusa se afla deja la locul stabilit pentru negocieri, transmite corespondentul nostru la Moscova, Alexandr Beleavski. Intre timp, luptele continua.…

- O explozie a fost auzita in vestul centrului orașului Kiev duminica, la cateva minute dupa sirenele raidului aerian, potrivit corespondentului Reuters. Kievul se afla sub controlul forțelor militare și de aparare teritoriala ucrainene, potrivit autoritaților ucrainene Mykola Povoroznyk, primul adjunct…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat joi Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3.000 de militari in Polonia si Romania, transmite Reuters.

- Rusia a inconjurat Ucraina din punct de vedere militar. Prezenta si pozitia sa de forta continua sa ridice ingrijorarea ca isi va invada vecinul si va aprinde un nou conflict in Europa, potrivit businessinsider.com

- Aleksandr Lukasenko a declarat ca Rusia si Belarus vor desfasura exercitii militare comune in februarie, potrivit Reuters. „Sunt exerciții normale cu scopul de a stabili un plan clar in confruntarea cu aceste forțe: vestul (țarile baltice și Polonia) și sudul (Ucraina)”, a spus Lukașenko.