Un asteroid văzut cum a explodează deasupra Berlinului Oamenii de știința au detectat un asteroid care zbura deasupra capitalei Germaniei chiar inainte ca acesta sa explodeze deasupra Pamintului. In istorie, a fost posibil sa se prezica o prabușire a unui corp ceresc doar de 8 ori. Asteroidul, denumit 2024 BXI, a fost descoperit pentru prima data de astronomul maghiar Christian Sarnecki. Acesta a identificat roca spațiala cu ajutorul unui telesc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . „Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine…

