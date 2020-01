Un aspirator profesional pentru un hotel impecabil Importanța curațarii riguroase a covoarelor din spațiile frecventate zilnic de catre un numar mare de persoane, precum in cazul hotelurilor, este subestimata, de foarte multe ori. Covoarele murdare pot avea un impact mai mare asupra clienților și a angajaților, decat s-ar putea aștepta cineva. Un hotel care iși dorește sa-și pastreze o imagine buna in […] Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

