Un asociat al lui Giuliani a primit 1 milion de dolari de la avocatul oligarhului ucrainean Dmytro Firtash - procuror Procurorii americani au spus ca Lev Parnas, un asociat al lui Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a primit suma de un milion de dolari din partea unui avocat al oligarhului ucrainean Dmytro Firtash, relateaza Reuters.

Procurorii sustin ca Lev Parnas, acuzat de infractiuni privind finantarea electorala, a ascuns informatiile privind primirea acestei sume, astfel ca plasarea în arest la domiciliu dupa plata unei cautiuni ar trebui revocata, scrie Mediafax.

Lev Parnas sustine ca nu a ascuns sursa de finantare. Omul de afaceri se afla în arest preventiv la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profitul Gazprom scade cu 45%, din cauza difersificarii surselor de aprovizionare din Europa. Rusia se orienteaza spre China Grupul rus de stat Gazprom a raportat un declin de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 212 miliarde de ruble (3,32 miliarde de dolari), comparativ cu perioada…

- O curte de apel federala a confirmat luni ca presedintele Donald Trump trebuie sa-si faca publice declaratiile de impunere, solicitate de cateva luni de procurorul districtual din Manhattan. Imunitatea prezidentiala nu este suficienta pentru ca liderul de la Casa Alba sa refuze sa dea curs acestei…

- Principalul consilier al lui Donald Trump din campania prezidentiala din 2016 a pus in circulatie zvonul ca Ucraina - si nu Rusia - se facea vinovata de piratarea informatica a Partidului Democrat, arata documente facute publice de Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP.

- Un important consilier al lui Trump in campania electorala din 2016 a avansat ideea ca Ucraina, și nu Rusia, s-a aflat in spatele atacului cibernetic in urma caruia au fost publicate emailurile private ale Partidului Democrat, au aratat documente ale anchetei lui Robert Mueller, potrivit Reuters,…

- Principalul consilier al presedintelui Donald Trump din timpul campaniei prezidentiale din 2016 a lasat sa se inteleaga ca Ucraina si nu Rusia, este responsabila de piratarea electronica a Partidului Democrat, conform unor documente facute publice sambata de Departamentul de Justitie, informeaza…

- "Deci acum il urmaresc pe legendarul 'luptator impotriva infractionalitatii' si pe cel mai mare primar din istoria New York-ului, Rudy Giuliani", a scris Trump intr-o postare pe Twitter. "Poate parea putin necizelat uneori, dar este un tip extraordinar si un avocat minunat. O asa vanatoare…

- Lev Parnas si Igor Fruman, nascuti respectiv in Ucraina si Belarus insa fiind in prezent cetateni americani, sunt acuzati ca au ascuns originea straina a donatiilor facute in 2018 pentru campanii electorale, potrivit actului de acuzare emis de un procuror din Manhattan. Cei doi barbati, care…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…