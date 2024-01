Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Buzamat, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, acuzat ca a luat mita pentru un contract de asfaltare și a ascuns șpaga in frigider, a fost arestat preventiv. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare…

- Primarul comunei Gura Teghi din judetul Buzau, Gheorghe Micleru, a fost retinut, impreuna cu alte persoane, intr-un dosar in care sunt vizate mai multe infractiuni, intre care fals intelectual si delapidare. Edilul este acuzat ca a cumparat cu bani publici o centrala termica pe care si-ar fi instalat-o…

- Un avion care a plecat de la Bucuresti catre Luxembourg, joi seara, a revenit pe Aeroportul Otopeni dupa zece minute, unul dintre piloti afirmand ca un generator si unitatea de alimentare auxiliara au cedat, a transmis Boarding Pass. Pilotii Boeingului 737-700NG Luxair (LX-LBR), Bucuresti – Luxembourg,…

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Franta si Iordania au parasutat, intr-o operatiune desfașurata joi noaptea, in care au fost implicate doua avioane de transport militar de tip C-130, unul francez, celalalt iordanian, sapte tone de ajutoare umanitare si sanitare in Fasia Gaza, unde celor aproximativ 2,4 milioane de locuitori le lipseste…

- Fostul ministru francez al Sportului, Roxana Maracineanu , va primi Legiunea de Onoare in grad de cavaler din partea statului francez. Roxana Maracineanu, in varsta de 48 de ani, este fosta inotatoare nascuta la Bucuresti, dar care a reprezentat Franta, fiind ministru al Sportului in perioada 2018-2020,…

- Turdeanul Robert Savu este dublu campion la karate, caștigand titlurile la kata și kumite. Conform aspress.ro, Campionatul European s-a desfașurat in perioada 15-19 noiembrie in Franța, la Atibes Azur Arena DAntibes. „Robert a caștigat sambata, 18 noiembrie, titul de campion european la kata, intr-o…

- Cea de-a treia editie a Conferintei de la Bagdad privind stabilitatea regionala, co-organizata de Franta si care urma sa aiba loc la sfarsitul lunii noiembrie cu participarea presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost amanata 'sine die din cauza evenimentelor' din Orientul Mijlociu.