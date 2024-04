Un copil, exploatat și ţinut într-o cuşcă la o stână din Braşov Un copil in varsta de 13 ani a fost tinut, timp de aproape cinci ani, intr-o cusca, la o stana din judetul Brasov, unde era pus sa presteze munci grele. Astazi, politistii au descins la stana la care copilul a fost tinut sclav. ”Din cercetarile efectuate intr-o cauza penala, finalizata prin trimiterea in judecata a trei persoane (rechizitoriul din 11 ianuarie 2024), a reiesit faptul ca, in perioada 2018-2022, aceeasi victima minora ar fi fost exploatata prin obligarea la munca in conditii deosebit de grele de catre o persoana, proprietara a unor stane situate intr-o comuna din judetul Brasov.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

