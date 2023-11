Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, se aflau in Israel atunci cand țara a fost atacata de gruparea Hamas. Au urmat zile tensionate și momente de panica pana cand cei doi au reușit sa se intoarca in Romania.

- Considerat cel mai mare baterist roman din toate timpurile, maestrul Ovidiu Lipan Țandarica va susține, pe 18 octombrie, pe emblematica scena John F. Kennedy Center for the Performing Arts Center, concertul “Spirit of Romania”, un proiect muzical de excepție, cu incepere de la ora 19:30 (ora locala,…

- Cel mai mare festival de muzica bizantina din Romania va incepe la Iași! In perioada 20-24 septembrie 2023, Arhiepiscopia Iașilor organizeaza cea de-a șasea ediție a Festivalului de Muzica Bizantina (IBMF). In contextul declararii anului 2023 ca Anul comemorativ al imnografilor și cantareților…

- Pompierii bihoreni sarbatoresc "13 SEPTEMBRIE Ziua Pompierilor din Romania", in mijlocul cetatenilor Va asteptam la Cetatea Oradea si la sediile a 10 subunitati din judet Miercuri, 13 septembrie a.c., pompierii militari vor sarbatori "Ziua Pompierilor din Romania", marcand 175 de ani de la Batalia din…

- Un tanar de origine pakistaneza care studiaza in Germania susține ca a fost tratat neobișnuit de catre agenții de frontiera pe aeroportul Otopeni, in momentul in care a sosit in Romania.

- In ciuda faptului ca vara e pe sfarșite, nu scapam de caldura. Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au extins doua avertizari de canicula și pentru ziua de marți, 22 august. Temperaturile vor fi ridicate in București și in cea mai mare parte a țarii. Harta meteo Cod galben…

- Valul de caldura va persista, in toata tara, pe tot parcursul saptamanii. Temperaturile se vor menține la 39 grade Celsius in sudul țarii, cu mult peste normalul perioadei. Sudul si sud-estul se afla sub cod portocaliu si aproape tot restul tarii sub cod galben de temperaturi ridicate.

- Dupa temperaturile crescute inregistrate in toata Romania, vijeliile au pus stapanire pe unele zone ale țarii. In județul Timiș, in aceasta dupa amiaza a avut loc o furtuna puternica. Acoperișul unei benzinarii a fost smuls și aruncat in mijlocul strazii.