- Romania se alatura demersurilor internaționale de a expune și a condamna incercarile Federației Ruse de interferența in procesele politice și electorale din state democratice, transmite, joi seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Dspre politica, derapaje si previziuni - la TV Nws Buzau - "Cocktail politic", cu Raul Florescu si Andrei Neder, consilier local PNL Buzau. S-au discutat ultimele evenimente din Parlamentul National si cel local si s-au ridicat probleme legate atat de amdinistratie cat si de politica.

- La reuniunea de la Parlamentul Romaniei, intitulata „Mic Dejun cu Rugaciune”, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a promis sa sprijine ridicarea unei capele de rugaciune, prima de acest gen la Parlamentul Romaniei. Anual, la Parlamentul Romaniei se organizeaza, dupa modelul american datand din 1920,…

- Benjamin Netanyahu caștiga puterea suprema in Israel dupa atacul Hamas: unitate politica totala in jurul premierului / Guvern național de urgența propusToți liderii partidelor din coaliție ii dau sprijinul premierului Benjamin Netanyahu pentru a stabili un "guvern național de urgența", totul in timpul…

- Suedia a intrat in fibrilație dupa ultimele evenimente in care bataliile dintre gaști și grupuri infracționale au transformat pașnicul stat intr-un teatru in care zilnic sunt schimburi de focuri iar numarul victimelor umane, inclusiv cele nevinovate, a screscut dramatic.

- Societațile de stat, precum și companiile private romanești și straine, cu un numar de peste 500 de angajați, vor fi obligate sa raporteze valoarea contribuțiilor financiare catre partidele politice și in susținerea campaniilor electorale, precum și destinatarii acestor contribuții. Mai mult, companiile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca este dificil ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa devina, dupa incheierea mandatului, Inalt Reprezentant pentru politica externa a UE deoarece el trebuie propus de PSD, iar astfel social-democratii ar trebui sa renunte la a pune un comisar european,…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a avut o prima intalnire cu delegația FMI sosita in Romania. Delegația FMI sosita in Romania a cerut autoritaților romane sa reduca deficitul bugetar și evaziunea fiscala, sfaturi asemanatoare cu cele pe care reprezentanții Comisiei Europene le-au dat Bucureștiului,…