Stiri pe aceeasi tema

- Expertul contabil Sorin Basca, membru CECAR, a explicat la emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” care sunt diferențele intre o firma profitabila și una bancabila. „O firma profitabila este clar o societate care are veniturile mai mari decat cheltuieli. Și acest lucru ar trebui sa fie primul indicator…

- In ultima sedinta de CL Constanta, din februarie 2024, proiectul privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 2905 mp situat in municipiul Constanta, strada Justitiei nr.1 ndash; depozit nord 2B, proprietatea privata a municipiului, cu respectarea dreptului…

- Sortiment de biscuiți vandut in magazinele Lidl, retras de la vanzare de firma producatoare, deoarece ar putea conține “corpuri straine metalice”. Clienții pot returna produsul in orice magazin, fara bon. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane ”Firma producatoare olandeza Banketbakkerij…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Nuclearelectrica, unul dintre marii producatori de energie electrica din Romania, controlat de stat, a reușit sa surprinda piața reușind sa vanda energie electrica cu livrare in anul 2025, la prețul de 460 de lei/MWh. Nuclearelectrica a plasat joi pe piața de contracte bilaterale…

- Gigi Becali ii ia apararea fiicei sale, Alexandra, dupa ce tanara a fost chemata in instanța pentru ca nu ar fi platit o datorie de 50.000 de euro. Latifundiarul din Pipera marturisește ca s-a oferit sa plateasca datoria, dar fata lui s-a opus.Alexandra Becali activeaza in domeniul imobiliar, iar firma…

- Un ceas de lux al actorului american Arnold Schwarzenegger, pentru care a fost reținut pe aeroportul din Munchen, s-a vandut pentru suma de 270.000 de euro in cadrul unei licitatii organizate in țara de origine a fostului campion mondial la culturism. Banii stranși la licitație vor merge in beneficiul…

- De ceva timp incoace, Ford și-a creat o tradiția: vinde la licitație primul exemplar al unui model nou, iar banii ii doneaza in scopuri caritabile. Spre exemplu, primul Mustang de ultima generație a fost vandut cu 490.000 de dolari. Acum, constructorul din Dearborn anunța ca aceeași soarta o va avea…

- Un tanar de 37 de ani din Darabni, județul Botoșani, a reușit sa transforme o firma de apartament intr-un jucator pe piața mondiala in domeniul produselor executate cu imprimante 3D, producand pentru chinezi, americani, elvețieni sau japonezi. Acum, spera sa realizeze și o mica fabrica.