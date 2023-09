Un antrenor român face performanțe incredibile cu naționala de volei a Sloveniei Slovenia a reușit sa caștige medalia de bronz la volei masculin la Campionatele Europene, condusa de antrenorul roman Giani Crețu. Slovenia, antrenata de romanul Giani Crețu, s-a impus sambata seara, la Roma, cu scorul de 3-2, pe seturi 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11 și a caștigat medalia de bronz la Eurovolley 2023. Giani Crețu, performanța incredibila! A dus Slovenia pe podium la Eurovolley 2023 și incearca imposibilul pentru Paris 2024 Este o noua performanța de excepție pentru tehnicianul roman, care in 2022 a cucerit Liga Campionilor, cu polonezii de la ZAKSA. Campioana olimpica Franța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre Italia a fost invinsa sambata, la Roma, de reprezentativa Poloniei, in finala Campionatului European. Bronzul european a revenit Sloveniei, antrenata de Giani Cretu, informeaza news.ro.Polonia s-a impus in finala cu scorul de 3-0, pe seturi 25-20, 25-21, 25-23. Medalia de…

- Slovenia, naționala antrenata de romanul Geani Crețu, a obținut medalia de bronz la Campionatul European de volei masculin. Slovenii au trecut in finala mica de campioana olimpica Franța, scor 3-2 (25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11). Marea finala se joaca chiar in aceste momente intre Italia și Polonia.Romania…

- Nationala de volei masculin a Frantei, campioana olimpica en-titre, a fost invinsa, sambata, de reprezentativa Sloveniei, antrenata de Giani Cretu, in finala mica a Campionatului European.Slovenia s-a impus, la Roma, cu scorul de 3-2, pe seturi 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11. Campioana…

- Duelul dintre echipele Serbiei si Poloniei detine capul de afis al sferturilor de finala ale Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2023, dupa victoriile obtinute de acestea, duminica, la Bari (Italia), in optimi, potrivit Agerpres.Serbia, care a disputat semifinale la ultimele trei…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Romania infrunta Franța in „optimile” Campionatului European de volei feminin. Partida este programata la ora 19:00, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Daca trece de Franța, reprezentativa Romaniei va juca in sferturile de finala impotriva caștigatoarei dintre Italia…

- EURO 2023 U21. Elveția – Franța 1-4, Italia – Norvegia 0-1. Cele doua partide au contat pentru ultima etapa a grupelor Campionatului European U21 organizat de Romania și Georgia. Cele doua meciuri au incheiat faza grupelor de la EURO U21. In celelalte meciuri de astazi, Anglia a invins Germania cu scorul…

- Țarile G7 – SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie – vor sa iși mențina relevanța și influența in cadrul ordinii globale in schimbare. Confruntandu-se cu provocarile reprezentate de China și de Rusia, care incearca sa modifice ordinea existenta și sa conteste interesele Occidentului,…