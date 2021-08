Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Statele Unite ale Americii a fost suspendat din funcție, dupa ce s-a descoperit ca vindea scutiri pentru purtarea maștii. Medicul din Florida le oferea parinților documente care sa ateste ca elevii nu pot purta masca in școala. Potrivit regulilor din SUA, elevii sunt obligați sa poarte…

- Companiile intentioneaza sa finalizeze depunerea documentelor necesare pana la sfarsitul acestei saptamani. Acest lucru ar putea deschide calea unei a treia doze care sa poata fi oferita persoanelor cu sisteme imunitare compromise. Oficialii americani au declarat ca vaccinurile de rapel impotrvia Covid-19…

- Statele Unite au raportat, marți, peste 1000 de decese din cauza Covid-19, adica in jur de 42 de pe ora, conform unui bilanț Reuters . Numarul mare de decese vine in situația in care varianta Delta face ravagii in parți ale țarii cu rate mici ale vaccinarii. In ultima luna, numarul deceselor de Covid…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat, marți, peste 1.000 de decese in randul pacienților cu COVID-19. Este pentru prima data din luna martie cand bilanțul zilnic depașește pragul de 1.000 de victime. Potrivit calculelor Reuters , asta echivaleaza cu 42 de decese pe ora in ultimul interval de 24…

- Singura problema e ca nici nu am apucat bine sa plecam in vacanțe, nici nu am apucat sa ne relaxam așa cum visam de mai bine de un an și jumatate ca cele mai sumbre previziuni și-au facut apariția in cotidianul nostru. Și dintre toate știrile negative care ne inunda zilnic cunoștiința cea care ne spune…

- Cea mai mare Uniune medicala din Statele Unite a declarat ca membrii sai nu ar trebui sa fie obligați sa se vaccineze impotriva COVID-19. George Gresham, președintele SEIU, a reacționat la știrile ca Spitalul Presbiterian din New York va solicita tuturor angajaților sai sa primeasca un vaccin COVID,…

- Vaccinul Novavax anti COVID-19 are peste 90% eficacitate, inclusiv impotriva noilor variante de COVID-19, dupa cum arata un studiu realizat pe 30.000 de persoane din SUA și Mexic. Dupa cum arata AFP, citat de Agerpres , vaccinul „a demonstrat o protecție de 100% impotriva formelor moderate și severe…

- Numarul cazurilor raportate de infecție cu COVID-19 in lume la situația de luni dimineața era de 170 353 921. Acestea sint datele Universitații Americane Johns Hopkins. De la inceputul raspindirii virusului in lume, numarul deceselor cauzate de bolile provocate de COVID-19 a ajuns la 3 538 196. {{524386}}Țarile…