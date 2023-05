Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de 22 de ani, care a tamponat un baiat de zece ani in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de inchisoare. Sentința a fost pronunțata astazi, 25 mai 2023, de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- Procurorii pascaneni au preferat sa nu se complice cu un sofer baut care provocase un accident. Singura victima fusese de altfel acesta, asa ca anchetatorii au preferat sa propuna judecatorilor aprobarea unui acord de recunoastere a vinovatiei. Urmare a acestuia, soferul a primit doar o pedeapsa simbolica.…

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Gheorghe Begu, șoferul care a lasat-o pe Marcela Paladi fara ambele picioare la doi ani de inchisoare in penitenciar tip deschis și la un an și jumatate la inchisoare cu suspendare condiționata pe un termen de proba de trei

- Șoferul, care in seara de 23 decembrie 2022 a lovit mortal, pe o trecere de pietoni de linga aeroport, un baiețel de 10 ani, iși va afla curind pedeapsa. Magistrații urmeaza sa pronunțe o decizie pe marginea acestui caz in data de 25 mai curent. Barbatul iși recunoaște vina și risca pina la patru ani…

- Șoferul, care a lasat-o fara picioare pe Marcela Paladi, in urma accidentului de pe viaduct, va comparea pe banca acuzaților. Potrivit procuraturii, urmarirea penala a fost terminata, iar dosarul a fost expediat in instanța de judecata.

- O femeie, in varsta de 57 de ani, a murit subit in timpul calatoriei cu un taxi. Totul s-a intamplat in seara zilei de 1 martie, in jurul orei 18:25. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Doi litri de bere asezonata cu vodca au fost evaluati de magistratii Judecatoriei iesene la doar 9 luni de inchisoare, si acestea cu suspendare. Pedeapsa, practic cea mai mica posibila, i-a facut pe procurori sa conteste sentinta. In seara zilei de 18 august 2020, Ilie Popovici a baut la domiciliul…