Un an de la trecerea in nefiinta a unui mare general al Romaniei. Era in noaptea de Inviere. A fost comandantul Brigazii 9 Marasesti

Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza în noaptea de Înviere, într-o comuna din Prahova. Un batrân de 83 de ani a fost accidentat mortal de un șofer vitezoman, pe trecerea de pietoni, chiar când se întorcea de la biserica.

- Noaptea de Inviere, in Arhiepiscopia Tomisului, a fost si in acest an una deosebita.Arhiepscopul locului, IPS Teodosie, a venit cu lumina pentru credinciosi de pe mare refacand, astfel, drumul savarsit de Sfantul Apostul Andrei catre meleagurile Dobrogei.Conform celor dinainte stabilite salupa de salvare…

- Aproape 500 de polițiști și jandarmi constanțeni au intrat in dispozitiv in Saptamana Patimilor, acțiunile lor de supraveghe, control și asigurarea a ordinii publice culminand, in tot județul, in noaptea de Inviere.

- Iuliana Tudor și-a cunoscut soțul in urma cu peste 20 de ani, la slujba de Inviere. Vedeta l-a abordat pe acesta in cel mai neașteptat mod. Iuliana Tudor este una dintre cele mai de succes prezentatoare de la Televiziunea Naționala. Vedeta este casatorita cu Razvan , impreuna cu care are un baiat, Tudor.…

- Lumina Învierii va veni și în acest an la Constanța pe mare, dupa care va avea loc o scurta procesiune pâna în parcul Catedralei Arhiepiscopale, acolo unde va fi oficiata Slujba de Înviere. O delegație a Patriarhiei Române va aduce Lumina Sfânta de la Ierusalim,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va aduce lumina de Inviere pe apa marii, cu barca, urmand ca inainte de miezul nopții sa oficieze Slujba Invierii in parcul catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța.

- Astazi, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti", s a dat startul competitiilor sportive organizate cu ocazia Zilei Fortelor Terestre 23 Aprilie.In cadrul ceremoniei de deschidere, comandantul brigazii, colonel Florin Marian Barbu le a urat mult succes tuturor participantilor.Foto: MApN Mirela…

- Azi, 1 februarie 2018, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii unitatii. Colonelul Florin Marian BARBU a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati, de la generalul de brigada Dorin TOMA, care a fost promovat in cadrul Componentei…