Un an de la îngrădirea dreptului la avort în SUA. „Femeile s-au simțit ca în Vestul Sălbatic” Avand in vedere ca accesul la avort a devenit tot mai restricționat, rețelele de ajutorare care susțin dreptul la avort s-au grabit sa se adapteze, cautand noi modalitați de a ajuta femeile sa calatoreasca peste granițele statelor și distribuind pastile care induc avortul medicamentos. De cealalta parte, grupurile anti-avort iși intensifica eforturile de a sprijini femeile care se pregatesc pentru naștere, oferind lapte praf, scutece și consiliere. Un an de la ingradirea dreptului la avort in SUA Anul care a trecut de cand Curtea Suprema a anulat dreptul constituțional la avort prin anularea deciziei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

