Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii a anunțat, luni seara, implinirea unui an de la debutul campaniei de vaccinare, timp in care au fost utilizate 15.749.303 doze de vaccin. In aceasta perioada, in Romania, au fost vaccinate 7.918.813 persoane cu cel putin o doza, 7.781.563 persoane cu schema completa si 1.960.336 persoane cu doza "booster."