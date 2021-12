Un an blockbuster pentru capital: companiile și-au făcut plinul cu miliarde de dolari Companiile au strans un record de 12,1 miliarde de dolari in 2021 prin vanzarea de acțiuni, emiterea de datorii și acordarea de noi imprumuturi, deoarece un torent de stimulente ale bancilor centrale și redresarea rapida din pandemie au propulsat multe piețe globale in creștere. Cu cateva zile ramase in cursul anului, acumularea de numerar a […] The post Un an blockbuster pentru capital: companiile și-au facut plinul cu miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

