Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea vulcan, situat langa Nyiragongo din estul Republicii Democrate Congo (RDC), a intrat in faza de eruptie, sambata dimineata, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului congolez, relateaza AFP. "Astazi are loc o eruptie a vulcanului Murara, situat intr-o zona nelocuita din Parcul…

- Guvernul Republicii Democrate Congo (RDC) si-a actualizat informatiile privind posibila eruptie de sambata a unui vulcan situat langa Nyiragongo anuntand ca a fost vorba despre o "alerta falsa", informeaza Reuters. Guvernul a anuntat initial ca sambata dimineata a avut loc o eruptie de mica intensitate…

- Guvernul Republicii Democrate Congo (RDC) si-a actualizat informatiile privind posibila eruptie de sambata a unui vulcan situat langa Nyiragongo anuntand ca a fost vorba despre o "alerta falsa", informeaza Reuters. Guvernul a anuntat initial ca sambata dimineata a avut loc o eruptie de mica…

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, "foarte ingrijorat" de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la "sprijin mondial si urgent" in fata "crizei umanitare" provocata in special de exodul a sute de mii de congolezi, inclusiv in tara sa, informeaza…

- Bilantul deceselor în urma eruptiei de sâmbata a vulcanului Nyiragongo nord-estul Republicii Democrate Congo (RDC) a ajuns la 32 de victime, noi fotografii aratând cum scurgerile de lava au acoperit un sat din aceasta țara, relateaza AFP și Reuters.Mai multe fotografii realizate…

- Bilantul deceselor in urma eruptiei de sambata a vulcanului Nyiragongo, situat in provincia Kivu de Nord din nord-estul Republicii Democrate Congo (RDC), a ajuns la 32 si exista riscul sa creasca, au anuntat luni autoritatile, relateaza Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Dintre victime, noua persoane…

- Guvernul a ordonat sambata seara evacuarea orasului Goma, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), dupa eruptia la inceputul serii a vulcanului Nyiragongo situat in apropiere, noteaza AFP, citand surse oficiale. "Planul de evacuare a orasului #Goma a fost activat", a anuntat pe Twitter…

- Celebrul vulcan Nyiragongo, situat in apropiere de orasul Goma, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a erupt brusc sambata seara, a relatat un corespondent AFP. Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieseau din crater erau vizibile din Goma, in timp ce un miros de sulf era perceptibil…