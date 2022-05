Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…

- Fostul prim-ministru Adrian Nastase a declarat, miercuri seara, la emisiunea live a lui Marius Tuca pe Gandul.ro, ca Serviciile secrete pot conduce Romania doar daca liderii politici sunt „disponibili”. Marius Tuca l-a intrebat pe fostul premier despre Crin Antonescu și retragerea acestuia din cursa…

- Ministerul Finantelor a anuntat ca acorda un ajutor de la stat pentru investitii de peste 1 milion de euro in 92 de domenii de activitate, precum industria prelucratoare, constructii, HORECA, informatii si comunicatii, sanatate si asistenta sociala. ”Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar…

- Noul președinte al uniunii Teatrale din Romania, UNITER, este Dragoș Buhagiar, scenograf de teatru și film, ales in urma votului unanim al Adunarii Generale a UNITER. Dragoș Buhagiar are 57 de ani și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1995 si al UNITER din 1993, fiind unul dintre cei mai…

- PSD Calarași, filiala din care face parte deputatul Dumitru Coarna, acuzat de colegii de partid ca „face jocurile Rusiei” pentru ca a fost cu Diana Șoșoaca și alți doi parlamentari in audiența la ambasadorul rus din Romania, a depus, la partid, cererea de excludere a lui Coarna din formațiune. Fostul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza, duminica, un Congres extraordinar pentru alegerea noii sale conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. La congresul care va avea loc la Palatul Parlamentului vor participa 867 de delegati cu drept de vot. George Simion candideaza…