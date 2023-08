Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de control din cadrul Prefecturii Argeș desfașoara miercuri, 9 august, verificari de urgența la un centru privat pentru persoane varstnice din orașul Pitești, in subsolul caruia ar fi fost gasiti cazati beneficiari despre care inspectorii nu au fost instiintati de catre reprezentantii azilului,…

- Un control este in desfașurare la un centru privat pentru varstnici din Pitești. Inspectorii au gasit acolo mai multe nereguli. Beneficiarii au spus ca nu au primit hrana suficienta și ca ies foarte rar in curtea azilului, iar trei dintre aceștia erau cazați in subsolul cladirii. „Un beneficiar dormea…

- Rudele unor pacienți dintr-un camin din județul Botoșani sunt indignate de faptul ca statul ia masuri fara sa se gandeasca la soarta celor internați in camin. Oamenii susțin ca centrul nu duce lipsa de nimic și cei internați acolo se simt bine. Indignați ca instituția a fost inchisa, rudele oamenilor…

- Avocatul Poporului Renate Weber a declarat, cu referire la centrele in care varstnicii au fost torturati, ca institutia pe care o conduce nu a primit niciun fel de sesizare despre aceste fapte, ceea ce ridica un semn de intrebare si este suprinzator ca niciuna dintre rudele persoanelor internate acolo…

- Marius Budai a fasut primele declarații despre anchetele de la azilul groazei.„De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut toate controalele care s-au facut, toate masurile. Am pe birou toate aceste rapoarte. La cererea premierului, astazi m-am intalnit…