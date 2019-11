Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Kevin Hart a publicat pe contul lui de Instagram un clip in care vorbeste despre lunga recuperare prin care a trecut dupa ce, pe 1 septembrie, a fost grav accidentat cand masina in care se afla a iesit in decor de pe autostrada Mulholland, la sud de Calabasas.

- „Nu lua de buna ziua de azi deoarece cea de maine nu este promisa”, spune Kevin Hart, care in urma cu cateva luni a suferit un accident auto ce l-a trimis direct pe masa de operație. Actorul in varsta de 40 de ani a impartașit pe contul sau de Instagram un filmuleț facut in timpul perioadei de recuperare…

- ​Pilotul american de origine ecuadoriana Juan Manuel Correa s-a ridicat pentru prima data din pat, la aproape doua luni de la accidentul suferit la Spa-Francorchamps, în care si-a pierdut viata un alt concurent, francezul Anthoine Hubert, informeaza lequipe.fr.Correa a publicat, joi, pe contul…

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Mario Iorgulescu (24 de ani), aflat acum in spital in stare grava, a provocat un incident cumplit in urma cu doua zile și noi detalii ies la iveala. Inainte ca nenorocirea sa aiba loc, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a postat pe contul sau de Instagram o poza din…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila, iar acum se zbate intre viața și moarte, fiind intubat și in coma. Pentru celalalt tanar implicat in accident, medicii nu au mai putut face…

- Politistii de la Biroul de Control Intern din cadrul Inspectoratului de Politie Ialomita au inceput o ancheta, dupa ce un dispecer ar fi ignorat solicitarea unui barbat din comuna Reviga, care a anuntat vineri ca un sofer din localitate pune in pericol viata participantilor la trafic. Sambata dimineata,…