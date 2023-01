Stiri pe aceeasi tema

- Volodin a avertizat ca sprijinul acordat Ucrainei de SUA si de NATO conduce lumea catre un "razboi ingrozitor"."Daca Washingtonul si tarile NATO furnizeaza arme care vor fi folosite pentru a lovi orase civile (sic!) si pentru a incerca sa fie capturate teritorii de-ale noastre, asa cum ameninta, aceasta…

- Miniștrii apararii din Ucraina și Germania au avut aseara o discuție deschisa fața in fața despre tancurile Leopard, a declarat oficialul ucrainean care inca așteapta o decizie a Berlinului in acest sens.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a negat vineri ca Berlinul blocheaza unilateral livrarea tancurilor Leopard catre Ucraina, dar a spus ca guvernul este gata sa acționeze rapid in aceasta problema daca exista un consens intre aliați, relateaza Reuters. Astfel el subliniaza ca Germania va…

- Producatorul de armament Rheinmetall va putea livra Ucrainei cel mai devreme in 2024 tancurile Leopard reparate, a anuntat directorul companiei germane, Armin Papperger, citat duminica de Bild, transmite Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters.Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

- Vasili Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, a declarat ca militarii ruși ar fi descoperit in Ucraina drone care pot „raspandi țanțari infectați cu viruși periculoși”, scrie publicația ucraineana Pravda . Diplomatul rus a susținut in cadrul unei sesiuni a Consiliului de Securitate al…