Un al treilea lockdown în Franța? Ce trebuie să știe moldovenii aflați acolo CHIȘINAU, 8 ian – Sputnik. Profesorul Jean-Francois Delfraissy, președintele Consiliului științific din Franta, care consiliaza guvernul privind epidemia de coronavirus, s-a referit, la postul France 2, la „cifra ingrijoratoare” de 25.000 de cazuri de Covid-19 confirmate pe 6 ianuarie. Delfraissy a specificat ca ar putea fi discutate „masuri mai dure”, potrivit Sputnik France. „La jumatatea saptamanii viitoare, ar putea fi momentul sa discutam masuri mai dure pentru a impiedica extinderea epidemiei”, a declarat oficialul pentru France 2, dupa ce a fost intrebat despre un posibil nou lockdown.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

