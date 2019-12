Un al doilea agent al FSB a murit, după atacul armat de joi, din centrul Moscovei Un al doilea agent al serviciilor de securitate rusești (FSB) a murit dupa ce un barbat a deschis joi focul în apropierea sediului acestei instituții, în centrul Moscovei, au anunțat vineri autoritațile, citate de AFP.



Pâna acum, bilanțul era de un mort și cinci raniți, dar Comitetul de ancheta a anunțat într-un comunicat ca un al doilea angajat al FSB "a fost transportat la spital în stare grava, unde a decedat".



Acesta nu facea parte din primul bilanț, care ramâne deci de cinci raniți, printre care un civil, potrivit Comitetului de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

