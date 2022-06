Stiri pe aceeasi tema

- Se inregistreaza timpi mari de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera bulgare. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe MAE anunta cetatenii romani, care intentioneaza sa tranziteze teritoriul Bulgariei sau sa treaca spre Grecia sau Turcia, ca in perioada sezonului estival 2022 circulatia este…

- Polițiștii de frontiera au depistat, luni noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, doi barbati afgani, care incercau sa ajunga ilegal in Germania, calatorind ascunsi intr-o ambulanța, transportata pe un ansamblu rutier care venea din Turcia, informeaza Poliția de Frontiera . „In cursul nopții…

- Un tanar afgan in varsta de 19 ani a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania ascuns intr-un ansamblu rutier ce transporta produse textile din Turcia pentru Romania, potrivit Agerpres."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Tentativele de a introduce in țara diverse tipuri de deșeuri sunt tot mai dese; o astfel de incercare a fost stopata marți de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au gasit, intr-un camion ce avea ca destinație o firma din Romania, aproape 30 de tone de deșeuri de plastic. 22.400 kilograme…

- Timpul estimat pentru a trece frontiera intre Bulgaria și Turcia este intre 6 și 8 ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Iar la granița cu Grecia se sta cel puțin 3 ore, mai susțin reprezentanții țarii noastre in cele trei state. Afluxul mare de turiști a dat peste cap granițele Bulgariei…

- Antrenata deja in fosta escapada costaricana de fentat justiția romana, Elena Udrea a fost la un pas sa scape din nou de gratii. Condamnata definitiv la 6 ani de pușcarie in dosarul Gala Bute, Elena Udrea era deja cu un pas inaintea autoritaților atunci cand acestea au pornit sa o aduca la inchisoare.…

- Un cetatean afgan a fost depistat de politistii Garzii de Coasta in timp ce voia sa treaca ilegal frontiera in Romania din Bulgaria, ascuns in remorca unui autocamion, incarcat cu marfa din Turcia. "Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru…

- Ucraina și Rusia au facut joi, 24 martie schimb de prizonieri, scrie Unian.net. Astazi, la ordinul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Un anunț în acest sens a fost facut de catre viceprim-ministra Ucrainei Irina Vereșciuk.…