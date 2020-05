Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a comis fapta. In functie de raportul medicilor, se va decide daca barbatul de 71 de ani care si-a injunghiat fiul va fi anchetat pentru tentativa de omor.

- Conform martorilor, vanzatorul manca, in momentul in care clientul și-a facut apariția și l-a deranjat. Enervat de acest lucru, barbatul s-a luat la cearta și a devenit violent, scoțand de sub taraba un cutit, cu care a injunghiat in piept victima in varsta de 65 de ani. Oamenii aflați la fața locului…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, și-a injughiat fratele dupa ce intre cei doi s-ar fi iscat un conflict. Victima, in varsta de 40 de ani, a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.

- Tentativa de omor la beție. Un tanar in varsta de 19 ani a ajuns la spital, dupa ce amicul de pahar, de aceeași varsta, l-a injunghiat. Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei dupa oa 20:00, in localitatea Gavanoasa, din raionul Cahul.

- Un adolescent din Prahova a fost arestat, joi 27 februarie, fiind acuzat ca a injunghiat un barbat in urma unui conflict spontan. Agresorul a sustinut in fata politistiloc ca n-a facut altceva decat sa-si apere fratele mai mic.

- F. T. Șicanarile in trafic au devenit o „moda” pentru unii dintre șoferii care se considera „ași ai volanului”, considerand ca șoselele, trecerile de pietoni și parcarile sunt numai ale lor. Iar daca nu tranșeaza problema din mers, o fac coborand de la volan inarmați cu bate, cuțite și alte obiecte…

- Cindy Crawford implinește frumoasa varsta de 54 de ani, joi (20 februarie). Supermodelul pare ca a descoperit fantana tinereții ! S-a menținut intr-o forma maxima, cu dieta sanatoasa și mult sport, dar nu a avut o viața tocmai roz. Puțini știu ca superba șatena și-a pierdut fratele la o varsta foarte…

- Polițiștii sibieni cauta un adolescent in varsta de 17 ani a carui plecare voluntara de la locul de munca a fost sesizata la data de 18 februarie. Cetațenii care pot oferi informații cu privire la aceasta persoana sunt rugați sa apeleze 112. La data de 18 februarie, prin S.N.U.A.U. 112, mama unui adolescent…