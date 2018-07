Stiri pe aceeasi tema

- Un roman și-a omorat soția cu un cuțit la Torino. Barbatul a sunat apoi la poliție, la ora doua noaptea, pentru a anunța nenorocirea. Constantin Grigoraș, in varsta de 46 de ani, locuia de un an intr-un apartament de la Torino, alaturi de soția sa, Nicoleta (38 de ani) și cei doi fii ai lor, de 6 și…

- Marturia tatalui elevului care a murit la banchetul de absolvire, la un restaurant din Alexandria, incearca sa faca lumina in cazul acestei tragedii, mai ales ca adolescentul avea doar 15 ani. Nenorocire la o petrecere de absolvire a școlii in Alexandria. Un baiat de 15 ani a murit, a facut stop cardio-respirator…

- Un elev a murit la banchetul de absolvire a școlii, in Alexandria, județul Teleorman. Adolescentul de 14 ani s-a stins, dupa ce ar fi acuzat dureri in zona toracelui in ultima vreme. Medicii le-au spus, insa, parinților ca acestea sunt afecțiuni normale creșterii. Baiatul de…

- Un tanar a murit dupa ce s-a dat in tiribomba, la Targu Jiu. Baiatul, in varsta de 17 ani, de ani s-a dat in tiribomba vineri, 25 mai, și i-a venit rau imediat dupa ce a coborat, intrand in stop cardio-respirator. Dupa aproximativ 30 de minute de resuscitare, tanarul a fost transportat la spital, acolo…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite in deraierea unui tren produsa in noaptea de miercuri spre joi in nordul Italiei, nu departe de Torino. Conform La Repubblica si Torino Today, una dintre cele doua victime este un barbat de origine romana rezident in Busto Arsizio. Potrivit cotidianului…

- Doua persoane au fost ucise si mai multe altele ranite in deraierea unui tren produsa in noaptea de miercuri spre joi in nordul Italiei, nu departe de Torino, au anuntat mass-media italiene. Trenul a deraiat dupa ce a lovit un camion de mare tonaj oprit la un pasaj cu putin inainte…

- Allan Dunn și soția lui, Margaret, au trait in aceeași casa pana in 2002, cand femeia a murit din cauze naturale. Citeste si 6 tineri celebri pe Instagram au murit dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit VIDEO Barbatul i-a pus cadavrul intr-o punga de plastic și l-a bagat in congelator,…