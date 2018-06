Un adolescent i-a spus pe nume, “Manu”. Cum i-a răspuns președintele Franței Un adolescent i-a spus pe nume, “Manu”. Cum i-a raspuns președintele Franței tanarului care se afla in public, la ceremonia de la Suresnes, menita sa evoce Apelul de la 18 iunie 1940 al lui de Gaulle. Prezent la o ceremonie oficiala de celebrare a 70 de ani de la faimosul discurs a lui Charles de Gaulle, președintele Franței, Emmanuel Macron , a fost vizibil iritat de modul in care i s-a adresat un tanar aflat in mulțime. Adolescentul, indrazneț, l-a intampinat cu intrebarea ”cum merge Manu?”, dar a fost imediat pus la punct de Macron, conform AFP . “Nu, asta nu poti…”, i-a replicat presedintele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

