Un adolescent drogat și-a omorât bunica O batrana de 86 de ani a fost gasita moarta la o adresa din Sectorul 2 al Capitalei, vineri, dupa ce poliția a fost sesizata de catre o femeie. Criminalul ar fi nepotul de 17 ani al femeii, care se afla sub influența drogurilor la momentul faptei. Baiatul era instituționalizat intr-un centru DGASPC din Sectorul 2 și venise la bunica sa ca sa-i ceara bani. Adolescentul era drogat in acel moment, spun sursele. Baiatul a recunoscut ca și-a ucis bunica. Femeia a fost gasita cu fața in jos, cu mainile și picioarele legate și stransa de gat. Dupa ce a omorat-o, adolescentul a plecat. Victima a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

