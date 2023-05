Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Elev din Buzau șantajat de un adolescent, obligat sa plateasca „taxa de protecție” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un adolescent de 16 ani dn Buzau a fost reținut dupa ce a amenințat cu bataia și i-a cerut o taxa de protecție de 30 de lei pe zi unui […]

- Un autocar s-a rasturnat in localitatea Rasi, DJ 201B, județul Ialomița, miercuri dimineața, in judeul orei 7.00, potrivit ISU Ialomița. Din primele informații autocarul transporta muncitori din Calarași spre Buzau, potrivit realitateadeialomita.net .La fața locului au intervenit mai multe echipaje…

- UPDATE 13 martie ,,Minorul in varsta de 16 ani, disparut in ziua de 8 martie a.c., a fost gasit in municipiul Buzau. Din primele verificari a reieșit ca persoana nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat și ne-au sprijinit in activitațile de cautare!” – Biroul…

- Cinci moldoveni sunt cercetați intr-un dosar penal pentru tradare de patrie și spionaj. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinau, aceștia ar fi asistat reprezentanții serviciilor speciale din strainatate in acțiuni contra Republicii Moldova.

- Un barbat din Alba și-a batut cu cruzime mama, apoi a incalcat ordinul de protecție și a lovit-o din nou Un barbat din Alba și-a batut cu cruzime mama, apoi a incalcat ordinul de protecție și a lovit-o din nou Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Campeni la o pedeapsa de un…