Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Libertatea, regizoarea Ilinca Calugareanu povestește ce a invațat de la Yuguo, un tanar chinez indragostit de Eminescu și de Romania, a carui poveste tragica a documentat-o in filmul „The Joys and Sorrows of Young Yuguo”, difuzat de Netflix. Printre titlurile noi de pe Netflix…

- Fondul Monetar International va reduce saptamana viitoare previziunile privind cresterea globala, ca urmare a incertitudinilor care exista la nivel international, a declarat, joi, directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva, citata de agentia EFE. In plus, FMI semnaleaza ca riscul de recesiune…

- The Joys and Sorrows of Young Yuguo este un scurt documentar Netflix despre un student chinez Yin Yuguo, in varsta de 16 ani, care studiaza in Romania. Filmul exploreaza calatoria sa la Universitatea din Bacau și visul sau de a ințelegere forma est-europene de poezie. Documentarul de 28 de minute este…

- Romania incepe folosirea in premiera a generatoarelor terestre de stimulare a precipitațiilor, in Vrancea, județ grav afectat de seceta anul acesta. Este vorba despre o tehnologie pe baza de iodura de argint, care se folosește cu succes in multe țari europene, dar și in Statele Unite. Primele 10 astfel…

- Declarațiile facute de Andrei Marga intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia pe 14 septembrie 2022 au starnit reacții pro și contra. ”Suntem aici cu o situatie absolut speciala si o spun cu toata raspunderea, Ucraina este in frontiere nefiresti. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia,…

- Declarațiile facute de Andrei Marga intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia pe 14 septembrie 2022 au starnit reacții pro și contra. ”Suntem aici cu o situatie absolut speciala si o spun cu toata raspunderea, Ucraina este in frontiere nefiresti. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia,…

- „Ucraina este in frontiere nefirești”, iar teritoriul sau trebuie imparțit de mai multe state, inclusiv Romania care trebuie sa preia Bucovina, susține Andrei Marga, fost ministru al Educației și al Externelor, potrivit Alba24 . In varsta de 76 de ani, fostul ministru recurge la o teorie des raspandita…

- Universitatea din Amsterdam le-a cerut studenților internaționali care nu au cazare pana pe 15 august sa nu vina in oraș, sa renunțe la studiile aici și sa-și primeasca banii de școlarizare inapoi sau sa-și inghețe anul. Circa 2.500 de studenți nu au deocamdata unde sta, susține o asociație a tinerilor…