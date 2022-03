Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de 11 ani din Ucraina a ajuns singur pina la vama Slovaciei. Despre aceasta au anunțat reprezentanții Ministerului de Interne al Slovaciei, transmiteȘtiri.md. Baiatul a spus ca vine din Zaporojie. Acesta avea cu sine doar o punga și pașaportul. Parinții baiatului au fost nevoiți sa ramina…

- Politia de Frontiera anunta luni dimineata ca 33.969 de cetateni ucraineni au intrat in tara duminica, in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33.…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. “In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563…

- Un tren cu 11 vagoane, pus la dispoziție de Caile Ferate Moldova, in colaborare cu autoritațile din Romania, a pornit de la punctul de frontiera Valcineț catre Romania. Aproape 1100 de cetațeni ucraineni – sau care se aflau la momentul izbucnirii razboiului, in Ucraina – s-au urcat in acest tren, cu…

- 15 tone de ajutoare pentru cetatenii ucraineni au fost duse pe teritoriul ucrainean de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si vor fi distribuite de autoritatile ucrainene in zonele greu afectate de conflict. Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, in colaborare cu autoritatile judetene, respectiv Prefectura…

- Astfel, potrivit MApN, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Poliție Aeriana sub comanda NATO au decolat in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situații aeriene referitoare la un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia…