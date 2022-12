Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare acvariu cilindric din lume, aflat intr-un hotel din Berlin, a explodat. In interiorul acvariului se aflau 1.500 de pești exotici. Doua persoane au fost ranite, iar autoritațile au fost nevoite sa inchida strada pe care se afla hotelul.

- Horoscop zilnic 30 noiembrie. Astazi se formeaza un aspect de susținere intre Mercur din Sagetator și Saturn din Varsator, aspect care da structura ideilor noastre, rabdare in luarea deciziilor și maturitate, ințelepciune in dialoguri. Tot astazi, Luna va tranzita zodia Pești și ne va incarca cu sensibilitate,…

- Mihaela Tatu, fosta prezentatoare de televiziune, are un singur copil, pe Ioana. Aceasta are 37 de ani și de mai mulți ani a plecat din Romania și s-a stabilit la Berlin, in Germania. Intr-un interviu pentru playtech.ro , Mihaela a spus despre fata ei ca e programator și ca au o relație foarte buna.…

- Descoperire uluitoare facuta de polițiștii romani care ancheteaza de 18 luni atacul cu bomba din Arad, in care un om de afaceri a murit. Incercand sa dea de atacator, anchetatorii au descoperit o grupare care facea in Germania bombe artizanale. Din rețea facea parte și un roman, care a fost arestat…

- Circa 80.000 de oameni au manifestat sambata la Berlin in semn a sustinere a protestelor din Iran, informeaza dpa si AFP, citate de Agerpres. „Astazi, mii de persoane isi arata solidaritatea cu femeile curajoase si cu manifestantii din Iran”, a transmis pe Twitter ministrul german al familiei, ecologista…

- Bubuitura a fost atat de puternica incat geamurile și ușile casei au fost sparte, iar tavanul din doua camere s-a prabușit. Cu ultimele puteri, femeia care era singura acasa și-a sunat fiul care a alertat de urgența autoritațile.O tragedie a fost evitata in ultima clipa, pentru ca in case se mai aflau…

- Costul provocat Ucrainei de invazia rusa inceputa pe 24 februarie este estimat pana in prezent la circa o mie de miliarde de dolari, a declarat joi la Berlin un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…