Stiri pe aceeasi tema

- Actorul canadian Michael Condron (42 de ani), care a avut aparitii in seriale precum „Game of Thrones“ si „Dinastia Tudorilor“, a ales sa lucreze ca livrator pentru lantul de supermarketuri Asda pe timpul pandemiei.

- Victor Ciobanu nu poate trai fara sport nici in timpul carantinei! Unul dintre cei mai buni luptatori moldoveni ai momentului isi mentine forma fizica, dar ii incurajeaza și pe altii sa faca la fel.

- Netflix a dat lovitura cu cel de-al patrulea sezon al producției Casa de Papel. Acesta a debutat pe 3 aprilie, iar vizionarile sunt unele record. La Casa de Papel a avut premiera pe Netflix pe 3 aprilie și dupa o saptamâna au început sa vina datele referitoare la câți oameni…

- Ce fac romanii in carantina? Potrivit unui studiu Picodi, cursurile online sunt una dintre cele mai cautate activitați pe Internet de catre romani. Contrar așteptarilor, vizionarea filmelor online in aceasta perioada, a crescut cu doar 9%, in timp ce...

- Lidl transmite ca in acord cu deciziile autoritaților și ”din grija pentru angajații noștri din magazine, cei care acum se afla la datorie pentru ca noi toți sa avem produsele necesare in aceste zile dificile” incepand de luni, 30 martie, programul magazinelor urmeaza sa fie: -Luni – Sambata: 07:30…

- Internationalul danez Pione Sisto, jucatorul echipei spaniole de fotbal Celta Vigo, s-a intors in tara sa, in timpul carantinei declarate in Spania ca urmare a starii de urgenta generate de pandemia de coronavirus, anuntandu-i pe conducatorii clubului sau in momentul in care se afla deja in Danemarca,…

- Pentru mulți, carantina nu este în sine cel mai placut eveniment. Trebuie sa stați între patru pereți, evenimentele sunt anulate, veștile sunt neplacute. De la ce sa te bucuri? Dar sa fie clar, poate fi mai rau. Utilizatorii internetului își împartașesc eșecurile pe timp…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunța intr-un interviu la RFI ca au fost deja identificate peste 1.500 de persoane in varsta, care au nevoie de ajutor in perioada carantinei, in contextul coronavirusului. El mai declara ca transportul in comun ramane deschis, potrivit Mediafax.Emil…