- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia sa Livia, dar raman "uniti in dragostea lor pentru copii" la aproape doi ani dupa ce s-a zvnoit ca ea a avut o legatura cu un prieten din copilarie, scrie dailymail.co.uk.Firth, in varsta de 59 de ani, starul din "Love Actually",…

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association.Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu doi ani și formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In urma unor speculații, cum ca cei doi ar fi la un pas de divorț, soțul vedetei a lamurit situația și a facut primele declarații. Oana și Alex sunt la fel de fericiți…

- Dana Ganea a depus doua plangeri impotriva fostului fotbalist, dar polițiștii n-au luat nicio masura. "Plangeri am inregistrate la Politia Fagaras, una din martie 2019 si una din august 2019. Dar, fara rezultat. Are foarte multe relatii... Motivele sunt agresiunile de absolut toate formele,…

- Jandarmii din Arad au fost chemați de urgența, sa aplaneze un conflict uriaș iscat, in plina strada. Un barbat și-a vazut soția urcand intr-un taxi. Orbit de furie, soțul inșelat l-a pedepsit pe amantul soției, in vazul tuturor.

- Caz ciudat in SUA. Un american a obtinut despagubiri de 750.000 de dolari de la amantul sotiei sale. Infractiunea penalizata este furt si se bazeaza pe o lege britanica din secolul al XIX-lea, pe cand...

- Sentinta neobisnuita in Statele Unite.Un american a obtinut despagubiri de 750 de mii de dolari de la amantul sotiei sale. Motivarea sentintei este foarte interesanta. Infractiunea penalizata este furt si se bazeaza pe o lege britanica din secolul al XIX-lea, pe cand femeia era considerata proprietatea…

- Dan Barna a facut publice veniturile soției sale, obținute în 2018, deși anterior acestea nu fusesera menționate în declarația de avere. „Am vorbit cu soția mea și am decis sa facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleași cu cele din 2017 și au fost de fiecare data transmise…