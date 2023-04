Un absolvent al Seminarului din Chişinău îşi lansează la Iaşi un volum de poezii Lansarea volumului de debut al poetului Vitalie Gaiceanu, intitulat „Geneza sufletului", va avea loc sambata, 22 aprilie 2023, de la ora 12:00, la Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" din Iasi. Poetul propune publicului larg tematici diverse precum traditii, obiceiuri nationale, iubirea, spiritualitatea, teme sociale, dovedind o sensibilitate si o autenticitate aparte. Evenimentul va fi prezentat de scriitorii Ana Onica, cea care semneaza si prefata volumului, si Ion Xenofontov si va include lectura unor fragmente din volum de catre autorul insusi si de catre Adelina… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

