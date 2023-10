UMPMV - Tîlvăr: Misiunea detașamentului de poliție aeriană al Turciei, importantă pentru suplimentarea securizării spațiului aerian al României News UMPMV – Tilvar: „Misiunea detașamentului de poliție aeriana al Turciei va fi un sprijin important pentru suplimentarea capacitaților de securizare a spațiului aerian al Romaniei”Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a efectuat o vizita oficiala la Ankara, Republica Turcia, in zilele de 5 și 6 octombrie, la invitația omologului sau, Yașar Guler.Frecvența intalnirilor bilaterale la nivel inalt s-a intensificat odata cu inceperea razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, din dorința celor doua parți de a consolida postura de aparare și descurajare a NATO. Vizita oficiala a ministrului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

