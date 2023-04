Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul lui Arsenal, insista ca „tunarii” mai au șanse sa caștige Premier League, in ciuda infrangerii usturatoare cu Manchester City de miercuri seara, 1-4. Omologul Pep Guardiola și-a pus in garda jucatorii: „E in mainile noastre, nu ne permitem sa ne pierdem concentrarea”. Invinsa clar de Manchester City pe Etihad, 1-4, și fara victorie de 4 etape, Arsenal și-a pierdut postura de favorita la cucerirea titlului. ...