- Sapte persoane au fost retinute in urma reglarii de conturi cu sabii si cutite dintre doua clanuri in fata unui supermarket din Baia Mare. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, in baza probatoriului administrat polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șapte persoane…

- Dupa audieri-maraton, polițiștii din Baia Mare au decis sa rețina 7 persoane implicate, marți, in scandalul cu sabii și topoare, dintre doua clanuri, de la un supermarket din localitatea maramureșeana."In baza probatoriului administrat polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șapte…

- Un scandal a izbucnit, marti seara, in parcarea si in incinta unui supermarket din Baia Mare, intre membrii a doua clanuri din oras. Fortele de ordine au intervenit pentru a aplana conflictul, cel putin 10 persoane fiind duse la Politie pentru cercetari.

- 9 ingrijitori au fost surprinși luni, 4 mai, de polițiști in curtea hipodromului din Ploiești, in timp ce jucau tenis cu piciorul, in condițiile in care, pe perioada starii de urgența cauzata de pandemia de coronavirus, activitațile sportive de grup sunt interzise.Poliția, care a sosit la fața locului…

- 18 persoane au folosit vineri adeverințe false pentru a ieși din casa, in Capitala. Poliți a intocmit pe numele lor dosare penale. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,...

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 335 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii au depistat,…

- UN NOU “CAZ SUCEAVA” SCANDALOS… Peste 70 de persoane din comuna Garceni, in jur de 40 de adulti si 30 de copii, sunt in pericol de imbolnavire cu Covid 19, dupa ce una din femeile din cultul penticostal, din satul Racovita, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta. Cazul este, deja, confirmat,…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean s-a deplasat astazi in localitatea Cetan din comuna Vad, acolo unde mai multe persoane au fost infectate cu COVID-19. Dej24.ro a anunțat ieri ca intre cinci și șapte persoane din localitatea Cetan au fost infectate cu coronavirus, iar altele așteapta, cu emoții, rezultatele…