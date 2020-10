Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general ales, Nicusor Dan, a anunțat, miercuri, ca validarea de catre tribunal a mandatului sau a fost contestata prin 52 de cereri de apel, formulate in majoritate de fosti si actuali consilieri PSD, informeaza Agerpres."Bucurestiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza…

