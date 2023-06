Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi ajuns marți dimineața in Belarus cu un avion privat. Asta in timp ce, Vladimir Putin transmite un mesaj extrem de tranșant: cei care au participat la rebeliunea orchestrata de Prigojin pot fie sa semneze contracte cu armata rusa, fie sa plece in Belarus.…

- Viceministrul de Externe din Coreea de Nord, Im Chon Il, a declarat duminica, 25 iunie, la o zi dupa revolta Wagner din Rusia, ca susține orice decizie a conducerii de la Moscova pentru a face fața rebeliunii, relateaza Reuters, citand presa de stat nord-coreeana.Intr-o intalnire cu ambasadorul rus,…

- Liderului Wagner, Evghenii Prigojin se va muta in Belarus, dupa o negociere cu președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, iar mercenarii care nu au participat la „marșul dreptații”, organizat de Prigojin, vor semna contracte cu Ministerul rus al Apararii. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant…

- Vladimir Putin a beneficiat mult timp de actiunile gruparii paramilitare Wagner, dar revolta lansata de liderul acesteia, Evgheni Prigojin, il pune pe presedintele rus in fata unui test care, potrivit analistilor, va lasa urme adanci, relateaza AFP, informeaza Agerpres.In aproape un deceniu de existenta,…

- Mercenarii rusi din Wagner sunt "inlocuiti" de trupe regulate rusesti la periferia orasului Bahmut din estul Ucrainei, dar luptatorii Wagner raman in interiorul orasului devastat, a declarat joi Hanna Mailar, adjunct al ministrului apararii din Ucraina, relateaza CNN."La periferia Bahmut, inamicul…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii Wagner, a amenintat vineri ca isi va retrage miercurea viitoare unitatile din orasul Bahmut, din estul Ucrainei, din cauza lipsei de munitie si a numarului mare de pierderi in randurile soldatilor sai, transmite EFE.

