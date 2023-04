Stiri pe aceeasi tema

- Un nou top publicat saptamana aceasta include o singura universitate de medicina și farmacie din Romania, cea din Cluj, la doua categorii de excelența. Clasamentul „QS World University Rankings by Subject 2023” claseaza Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca pe locurile…

- Un nou loc pentru luat masa, conceput pentru studenții Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, dar și pentru cadrele didactice și personalul administrativ, va fi deschis incepand de astazi, 22 martie 2023. Restaurantul studențesc este situat in cladirea Facultații de Medicina,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a modernizat doua amfiteatre emblematice, unde au fost pregatite mari nume ale medicinei. ”Modernizarea infrastructurii didactice este un obiectiv important in strategia de dezvoltare a universitații noastre. Și in acest an, investim…

- „Punem Bistrița pe harta internaționala a medicinei!”, promite managerul Gabriel Lazany. Delegații din Romania, Ungaria, Polonia, Serbia, Bulgaria, Slovenia și Republica Moldova vor prezenta la Bistrița cele mai recente perspective de cercetare și tratament pentru pacienții cu boli cerebrovasculare.…

- Tinerii care vor sa dea in acest an la Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj pot participa in 27 mai 2023 la un examen de simulare a admiterii. ”Te pregatești pentru admitere? Universitatea noastra organizeaza și in acest an cursuri de pregatire si simularea examenului de…

- In urma analizarii datelor primite de la Ministerul Sanatații privind rezultatele obținute de candidații la examenul național de intrare in rezidențiat din 20 noiembrie 2022, absolvenții Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au obținut rezultate foarte bune, atat la rata…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a gazduit dezbaterea organizata de Colegiul Medicilor din Romania privind reforma din domeniul medical prin modificarea legislației privind tema greșelilor medicale.

- In cadrul dezbaterilor publice lansate de catre Colegiul Medicilor pe tema gestionarii greșelilor medicale in Romania, care au continuat astazi in Amfiteatrul Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, participanții au luat in discuție problematica raspunderii penale a…