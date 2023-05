Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu a mobilizat 800 de muncitori și 300 de utilaje pe tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12), a informat miercuri Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cele doua tronsoane au termen oficial de finalizare a lucrarilor in 2024 și sunt realizate in proporție de aproape […] Articolul Umbrarescu a mobilizat 800 de muncitori pe tronsoanele 3 și 4 ale drumului expres Craiova – Pitești a fost publicat in Ziarul de Bacau .